Son dakika haberleri! Bursa'da patlama yaşanan kimya fabrikasının işletme müdürü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bursa'da patlama yaşanan kimya fabrikasının işletme müdürü tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bursa'da patlama yaşanan kimya fabrikasının işletme müdürü tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen fabrikada meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan firmanın işletme müdürü tutuklandı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen fabrikada meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan firmanın işletme müdürü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme müdürü H.Y. ve iş güvenliği uzmanı E.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlı E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fabrikada 12 Ekim'de meydana gelen patlamada işçi Özkan Deniz (42) hayatını kaybetmiş, 6 işçi de yaralanmıştı.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis İdo Tatlıses Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Bursa'da patlama yaşanan kimya fabrikasının işletme müdürü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:52:34. #1.12#