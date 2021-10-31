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Son Dakika | Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı O anlar kameralara yansıdı Bursa'da yolda yürürken elindeki torpili ateşleyerek markete atan çocuk yangın çıkmasına neden oldu.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı

O anlar kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da yolda yürürken elindeki torpili ateşleyerek markete atan çocuk yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, marketin önünden yürüyerek geçen çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra marketin girişinde bulunan ürünlerin üzerine attı. Çocuk bölgeden ayrıldıktan sonra ürünlerden duman çıkmaya başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken market sahibinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son Dakika | Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son Dakika | Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son Dakika | Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son Dakika | Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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