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Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangın

Son dakika haberleri... Bursa'nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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