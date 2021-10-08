Son dakika haberleri: Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Erol F. (60), bir süre sonra fenalaştı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür tedavi gören hasta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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