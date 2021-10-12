Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir İşçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Canbolat, gazetecilere, öğleye doğru kimyasal üreten bir firmada patlama yaşandığını anımsattı.

Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Maalesef patlama sonucundan 1 çalışanı kaybettik, bu firmada çalışan 3 yaralı var. Yandaki tekstil firmasında ise cam kırıkları nedeniyle 3 yaralı var. Hastaneye kaldırdığımız 6 yaralının genel sağlık durumları şu an için iyi gözüküyor. Burada çalışan 21 vatandaşımız gazdan etkilenmiş. Bunlar ayakta tedavi ediliyor. Herhangi bir sorunları gözükmüyor. Hastanede kontrol istedikleri takdirde ambulanslarla sevk ediyoruz. Genel itibarıyla yangın oluşmadı. Patlama bölgesi kontrol altına alındı. Bir tankta hafif bir sızma var. O tankla ilgili malzemenin başka tanka sevkiyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Genel itibarıyla tedbirler alındı. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor."

Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını vurgulayan Canbolat, "Burada deri ve tekstil yan türevi oluşturan bir madde işleniyormuş. Çok teknik detay bilmiyorum ama parlayıcı ve yanıcı bir madde olmadığını biliyorum." dedi.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile cumhuriyet savcısı ve iş güvenliği uzmanı olay yerinde inceleme yaptı.

Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Son dakika haberleri! Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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