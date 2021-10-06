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Son dakika haberleri! BÜ'deki izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! BÜ'deki izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

BÜ'de 4 Ekim'de yaşanan izinsiz gösteri sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u üniversitenin öğrencisi, 1'i üniversitenin mezunu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 3'ü serbest bırakıldı.

Olay

Üniversitede 4 Ekim'de yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesmiş ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıkmıştı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirilmişti.

İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, bu sırada kendilerine mukavemette bulunan 3 kişiyi daha gözaltına almıştı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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