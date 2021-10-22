Son dakika haberleri: Boyabat Emniyet Müdürlüğü, panayır alanında vatandaşları bilgilendiriyor

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyabat Panayırı'nda vatandaşları çeşitli konularda bilgilendiriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede geleneksel olarak yapılan kültür turizm ve tanıtım panayırı nedeniyle insan yoğunluğu yaşandığı, dış il ve ilçelerden birçok insanın geldiği belirtildi.

Suçun önlenmesi, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla panayır alanında Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından dolandırıcılık, kapkaç, hırsızlık konularında duyarlı bulunulması, KADES uygulamasının tanıtılması kapsamında faaliyet yapıldığı anlatılan açıklamada, "Ayrıca kış aylarının gelmesi ile soba zehirlenmelerinin artacağı göz önünde bulundurularak vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmış, dolandırıcılık, hırsızlık ve KADES konularında broşürler dağıtılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında da uyarıldığı kaydedildi.