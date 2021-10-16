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Son dakika haberleri... Bismil'de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Bismil'de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 ton pamuk zarar gördü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'Beyaz Altın' olarak nitelendirilen pamuğun temizlendiği ve balya haline getirilerek satışa sunulduğu çırçır fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve önlenemeyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Diyarbakır itfaiyesi tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alınırken, ekipler yangının tekrar başlamaması için 1 saat boyunca da soğutma çalışması yaptı.

Yangında 2 ton 500 kilogram pamuk kül olurken güvenlik güçleri yangının çıkış sebebinin bulunması için inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... Bismil'de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

Son dakika haberleri... Bismil'de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

Son dakika haberleri... Bismil'de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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