Son dakika haberleri... Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 154 gram esrar ve 11 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi kırsalında düzenlediği operasyonda 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, dedektör köpekler İmla, Ezber ve Unsur'un katılımıyla yapılan aramada, 11 kilo 60 gram metamfetamin, 10 kilo 572 gram kubar ve 582 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.