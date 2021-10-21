Son dakika haberleri... Bingöl'de PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anıldı

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde Pkk'lı teröristlerce 29 yıl önce katledilen 19 kişi için anma programı yapıldı.

20 Ekim 1992'de köy otobüsü durdurularak teröristlerce kurşuna dizilen 19 kişi, Solhan Kaymakamlığı ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğince (BİŞHAK) Hazarşah Köyü Camisi'nde düzenlenen proğram ile anıldı.

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulan programda şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, dua edildi.

Programa, Kaymakam Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Esat Can Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.