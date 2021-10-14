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Son dakika haberleri! Bingöl'de jandarmaya çadır kurma eğitimi verildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bingöl'de jandarmaya çadır kurma eğitimi verildi

Son dakika habere göre Bingöl'de "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde, afetlere dirençli toplum oluşturma, bütünleşik afet yönetimi, toplumda önlem alma kültürünü öncelemesi, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, İl Jandarma Komutanlığında görevli 43 personele çadır kurma eğitimi verdi.

Kent genelinde afetle mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.

Son dakika haberleri! Bingöl'de jandarmaya çadır kurma eğitimi verildi

Son dakika haberleri! Bingöl'de jandarmaya çadır kurma eğitimi verildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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