BİNGÖL'DE 171 KİLO UYUŞTURUCUYA 9 GÖZALTI - Haberler
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BİNGÖL'DE 171 KİLO UYUŞTURUCUYA 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince son 3 günde yapılan operasyonda, 171 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince son 3 günde yapılan operasyonda, 171 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-8 Ekim'de arama kararları gereği Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Bu kapsamda 9 ev ile 8 farklı noktada arama yapıldı. Aramalarda evlerde ve arazide gizlenen 136 kilogram kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği ile 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

BİNGÖL'DE 171 KİLO UYUŞTURUCUYA 9 GÖZALTI

BİNGÖL'DE 171 KİLO UYUŞTURUCUYA 9 GÖZALTI

BİNGÖL'DE 171 KİLO UYUŞTURUCUYA 9 GÖZALTI

BİNGÖL'DE 171 KİLO UYUŞTURUCUYA 9 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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