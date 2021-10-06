Son dakika haberleri: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır."

"Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır."

"Şu an için 2 doz Mrna aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum."

"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız."

"Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.'

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur."

 Son dakika! Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen
Spor Burak Yılmaz Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:43:46. #1.11#