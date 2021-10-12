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Son dakika haberleri: Beyrut Limanı patlamasını araştıran hakimin siyasi hedefleri olduğu ileri sürüldü

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Beyrut Limanı patlamasını araştıran hakimin siyasi hedefleri olduğu ileri sürüldü

Son dakika haberleri: Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut Limanı patlamasını araştıran soruşturma hakimi Tarık Bitar'ın çalışmasının siyasi hedefler gözettiğini, adaletle ilişkisinin olmadığını iddia etti.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut Limanı patlamasını araştıran soruşturma hakimi Tarık Bitar'ın çalışmasının siyasi hedefler gözettiğini, adaletle ilişkisinin olmadığını iddia etti.

Nasrallah, Hizbullah'a bağlı el-Manar televizyon kanalında gündeme ilişkin gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bitar'ın gerçeğe ulaşmak istemediğini, adaletle ilişkili olmadığını ileri süren Nasrallah "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." dedi.

Nasrallah, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurgulayarak, seçimin ertelenmesini gerektirecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Elektrik sıkıntısına dair "Konunun köklü bir çözüme ihtiyacı var." diyen Nasrallah, hükümetten sıkıntıyı çözmesini talep etti.

Nasrallah konuya ilişkin, "Doğu, batı, Çin, Rusya ve İran'dan hatta Almanya ve Fransa'dan ciddi teklifler var. Ancak yetkililer, Amerika'yı kızdırmaya cesaret edemiyorlar." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçen haftaki Beyrut ziyaretinde, ülkesindeki şirketlerin 18 ay içinde Beyrut ve Lübnan'ın güneyinde 1000 megavatlık üretim yapan bir tesis kurmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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