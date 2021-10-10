Beyoğlu'nda yaralı genci hastaneye bırakıp, kaçtılar

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda silahla karnından yaralanan Yusuf Çölgeçen'i, arkadaşları hastaneye bırakıp kaçtı. Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çölgeçen'in arkadaşları tarafından hastane önündeki sedyeye bırakılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla karnından vurulan genç, arkadaşlarının durdurduğu otomobille hastane girişinde bulunan sedyeye bırakıldı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ise hastaneden kaçtı.

"YARALIYI HASTANEYE BIRAKTIKTAN SONRA HERKES KAÇTI"

YARALININ SEDYEYE TAŞINMASI KAMERAYA YANSIDI

Olay günü, Yusuf Çölgeçen'in getirildiği otomobilden sedyeye taşınması da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi girişine gelen otomobilden yaralının sedyeye taşınması yansıdı.