BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Yapılan operasyon sonucu aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken eş zamanlı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin neticesinde Adnan Kahveci ve Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışların gerçekleştiği belirlendi. Polis, eş zamanlı olarak iki adrese de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.H., S.H, S.Q., M.G.E., A.P. ve S.F. isimli şahıslar evlerde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 576 gram Metamfetamin, bir miktar para ve zehir satışında kullanıldığı düşünülen sim kartlarıyla birlikte cep telefonları ele geçirildi. Aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu zehir satıcıları emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.