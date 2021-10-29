Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon Yapılan operasyon sonucu aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6...

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Yapılan operasyon sonucu aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken eş zamanlı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin neticesinde Adnan Kahveci ve Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışların gerçekleştiği belirlendi. Polis, eş zamanlı olarak iki adrese de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.H., S.H, S.Q., M.G.E., A.P. ve S.F. isimli şahıslar evlerde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 576 gram Metamfetamin, bir miktar para ve zehir satışında kullanıldığı düşünülen sim kartlarıyla birlikte cep telefonları ele geçirildi. Aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu zehir satıcıları emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım

Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım

 Babasını darbedip annesini rehin alan kadın, 2 saat sonunda ikna edildi

Babasını darbedip annesini rehin alan kadın, 2 saat sonunda ikna edildi

 Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler

Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title