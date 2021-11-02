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Beylikdüzü'nde liseliler tekme tokat kavga etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde liseliler tekme tokat kavga etti

BEYLİKDÜZÜ'nde aynı lise öğrencileri, okul çıkışında tekme tokat kavga etti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde aynı lise öğrencileri, okul çıkışında tekme tokat Kavga etti. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lisenin hemen yanında yaşandı. Aynı lisenin öğrencileri okul saatinin sona ermesinin ardından sözlü şekilde tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Arkadaşlarının uyarılarına rağmen kavga devam etti. Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde liseliler tekme tokat kavga etti

Beylikdüzü'nde liseliler tekme tokat kavga etti

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