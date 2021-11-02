Beylikdüzü'nde liseliler tekme tokat kavga etti

Kavga, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lisenin hemen yanında yaşandı. Aynı lisenin öğrencileri okul saatinin sona ermesinin ardından sözlü şekilde tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Arkadaşlarının uyarılarına rağmen kavga devam etti. Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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