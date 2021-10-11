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Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde bir kadın eşi tarafından öldürüldü

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde bir kadın eşi tarafından öldürüldü

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde bir kadın eşi tarafından silahla öldürüldü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir kadın eşi tarafından silahla öldürüldü.

Kavaklı Mahallesi Çağlar Sokak'taki apartmanda yaşayan Aslan Yılmaz'ın (44), eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla öldürdüğü ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Daireye gelen polis, kadının cesedini bulurken katil zanlısı Aslan Yılmaz silahıyla polise teslim oldu.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde bir kadın eşi tarafından öldürüldü

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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