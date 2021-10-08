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Son dakika haberleri: Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı Yol ortasında yolcu indiren minibüs, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu Beylikdüzü E-5 yan yolda iddiaya göre durağa yanaşmadan yolcu indirmeye çalışan minibüs, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı

Yol ortasında yolcu indiren minibüs, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 yan yolda iddiaya göre durağa yanaşmadan yolcu indirmeye çalışan minibüs, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. 1 kamyon, 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası oluşan yoğun trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre yol ortasında yolcu indirip bindirmek için aniden duran 34 TMF 94 plakalı minibüse yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 34 VYE 71 plakalı kamyon çarptı. Kamyon sürücüsü ardından da bir otomobile çarparak orta refüje çıktı. Kazada kamyonun çarptığı minibüs ise durakta bekleyen başka bir minibüse ve bir otomobile çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili incelemelerine başladı.

Kaza sırasında yaşananlara tanık olan bir vatandaş, " Zincirleme kaza oldu. Minibüs durağa çıktı. Son anda durdu. Durakta kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Yaşanan kazayı gören bir başka vatandaş ise, " Minibüs durdu arkasındaki araba durdu. Kamyonda duramadan geldi çarptı. Toplam 5 araç kazaya karıştı 1 yaralı var. Durakta bir kadın vardı ucuz yırttı" dedi.

Son dakika haberleri: Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Beylikdüzü E-5 yan yolda zincirleme kaza: 1 yaralı
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