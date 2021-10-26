Son dakika haberleri | Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga kamerada

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş- Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında Kavga kamerada

BURSA - Bursa'da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.