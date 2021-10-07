Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre - Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
- Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.