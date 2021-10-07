Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. - Haberler
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Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

- Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Belçika'nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. - Haberler
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