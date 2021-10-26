Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - - Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar

4 sanığa 37, 3 sanığa ise 18 yıl hapis cezası verildi

Kardeşlerin annesi: "İçimde köz var. Nasıl kıydılar"

İSTANBUL - Bayrampaşa'da Emrah Kırmızıkan'ın 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine, kardeşi Muhammed Kırmızıkan'ın ise 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 4 sanığı 37 yıl, 3 sanığı ise 18 yıl hapse mahkum ederken, kardeşlerin annesi 'İçimde köz var. Nasıl kıydılar? Nur yüzlülerdi onlar. Keşke beni öldürseydiniz' dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen olayda, sosyal medyada kendini 'metafizik ve bioenerji uzmanı' olarak tanıtan Muhammed Kırmızıkan'ın 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ufuk Yüceer, Furkan Sevencan ve Ferhat Yıldırım katılırken, tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Baran Ozan Korkmaz, kardeşlerin annesi Fatma Kırmızıkan, babası Doğan Kırmızıkan ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını söyleyerek beraatlarını talep etti.

"Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi"

Duruşmada esasa ilişkin son beyanı sorulan müşteki baba Doğan Kırmızıkan, şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Muhammed'imi 16 yerinden, Emrah'ımı da 7-8 yerinden vuruyorlar. Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi. Kasten öldürmüşlerdir ve öldürmeye teşebbüs etmişlerdir" dedi.

"Keşke beni öldürseydiniz"

Beyanında ölen Emrah Kırmızıkan'ın henüz 26 yaşında olduğunu belirten müşteki anne Fatma Kırmızıkan ise, "Çocuğumun bebeği vardı. Sizin kardeşiniz, sizin çocuğunuz yok mu? Benim içimde köz var. Nasıl kıydılar? Nur yüzlülerdi onlar. Keşke beni öldürseydiniz" ifadelerini kullandı.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanıklar beraatlarını talep ettiler. Mahkeme, firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan'ın savunmalarının alınamamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklar Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'i maktul Emrah Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptıran mahkeme, cezalarında takdir indirimi uygulayarak 25 yıla indirdi. Sanıkları Muhammet Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptıran heyet, eylemlerinin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Furkan Sevencan'ı Muhammet Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan, takdir indirimi uygulayarak ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı sanıkları Emrah Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürmeye yardım' suçundan indirim uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın şüphelilerden müşteki ve maktulü öldürmelerini isteyerek şüphelileri, müşteki ve maktulü öldürmeye azmettirdiği anlatıldı. Şüpheli Ahmet Yapar'ın suçun işlenişini kolaylaştırdığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Mert Ceylan'ın olay öncesinde olay yerine keşif için gittiği ve suçun nasıl işleneceği konusunda şüphelilere yol gösterdiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Furkan Sevencan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Baran Ozan Korkmaz ve suça sürüklenen çocuk E.Y.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekiyi 16 kez bıçakladığı ve maktulü de silahtan sayılan bıçakla öldürdükleri kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Ahmet Yapar, Barışcan Yolaçan ve Mert Ceylan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi Çetin ve Ufuk Yüceer'in 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 9'ar yıldan 15'er yıla kadar cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.