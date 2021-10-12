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Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Bayrampaşa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bayrampaşa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri uçan 30 yaşlarındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Otogar Bağlantı Yolu Kuru Gıda Hali önünde saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşlarındaki şahısa otogar yönüne giden şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan şahıs metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu otobüsünün çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kazaya karışan otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin ayakkabısının karşı şeride uçtuğu görüldü. Kazadan dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever/İHA)

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü

Bayrampaşa'da feci kaza : 1 ölü
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