Son dakika haberleri: Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı 3 kişi yaralandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır ilçesi Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Zehra L. yönetimindeki 35 YAR 61 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdoğan Ö. yönetimindeki 35 AYT 25 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki aracın şoförleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan Muhammer Can S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - İZMİR

Son dakika haberleri: Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

 Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

 Beylikdüzü E-5 Yanyol'da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Beylikdüzü E-5 Yanyol'da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ferdi Kadıoğlu Abdullah Avcı Marcao Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gazeteler Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:43:05. #1.13#