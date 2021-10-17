Son dakika haberleri | Başkale'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Van-Hakkari Karayolu Güzeldere tünel şantiyesi yakınlarında 65 AK 521 plakalı minibüs ile 65 AAR 169 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Ö.A, M.D, N.D. ve A.D. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri