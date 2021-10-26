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Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ekim'de yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheli yakalanmıştı.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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