Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma motosiklet denetimi yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin özellikle kask kullanıp kullanmadıkları, motosikletlerin tescili ve plakasının bulunup bulunmadığı, muayenesi, sigortası ve ışık donanımı, sürücü belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde eksikliği tespit edilen 53 motosikletle ilgili sürücülere toplam 43 bin 666 lira idari para cezası uygulandı ve 26 motosiklet de trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyetine ise geçici olarak el konuldu.