Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ operasyonları sürüyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezli 20 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı. 24 şüpheliye adli kontrol verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan toplam 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19.10.2021 günü Balıkesir Merkezli 20 il ve 41 adreste eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'u yakalanarak, gözaltına alındı ve yakalanamayan 5 şüpheli hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı.

İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - BALIKESİR