Son dakika haberleri | Balıkesir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı

Balıkesir'de farklı suçlardan gözaltına alınan 147 kişiden 28'i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 18- 24 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 147 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerden 28'inin tutuklandığı kaydedildi.

Zanlılara ait adreslerde tapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 109 fişek, 12 ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 44 kartuş, 9 kurusıkı tabanca ve 93 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.