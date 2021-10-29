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Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün gece saatlerinde balıkçı barınaklarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün gece saatlerinde balıkçı barınaklarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesinde bulunan balıkçı barınaklarında dün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil itfaiye ekibine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. 3 balıkçı barınağında çıkan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında balıkçı barınağında maddi hasar meydana gelirken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. - TRABZON

Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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