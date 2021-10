Son dakika haberleri! Bakanlığın sel raporu: 10 yılda 127 can kaybı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Tbmm Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği 'sel' raporunda Türkiye'de 2011-2020 yılları arasında 1266 taşkın meydana geldiği, 127 kişinin hayatını kaybettiği, 115 bin 960 hektar alanın su altında kaldığı belirtildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, komisyona sel ve taşkın zararlarının tespiti ve karşılanması konusundaki eksikliklere ilişkin gelen şikayetleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletti. Bakanlık da son 10 yıla ait verilerin bulunduğu sel raporunu komisyona gönderdi. Raporda Türkiye'de son 10 yılda 1266 taşkın meydana geldiği, 127 kişinin hayatını kaybettiği, 115 bin 960 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Raporda mevcut veriler itibarı ile taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kaybın yıllık 300 milyon TL civarında olduğu da belirtildi. Raporda, 2011'de 56 taşkın, 13 can kaybı, 2012'de 68 taşkın, 23 can kaybı, 2013'de 61 taşkın, 7 can kaybı, 2014'te 120 taşkın, 14 can kaybı, 2015'te 150 taşkın, 14 can kaybı, 2016'da 117 taşkın, 7 can kaybı, 2017'de 154 taşkın, 2 can kaybı, 2018'de 221 taşkın, 4 can kaybı, 2019'da 164 taşkın, 19 can kaybı, 2020'de 155 taşkın, 24 can kaybı olduğu bildirildi.

Raporunda, dere yataklarının ve taşkın kontrol tesislerinin üzerinin kapatılmasının da taşkın ve sele neden olduğu vurgulandı. Her türlü atıkların dere yatakları ve civarına atılması, dere yataklarından düzensiz kum çakıl alınmasının da taşkına ve sele neden olduğu kaydedildi.