Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi

ANKARA (İHA) - Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 25 Ekim'de duyurduğu, 4 gün boyunca sürecek olan Gıda Denetimi Seferberliği'nin son gününde Ankara'da birçok işletme denetlendi. İşletmelerden incelenmek üzere örnek numuneler alınırken kimine ceza yazıldı, kimi de uyarıldı.

Gıda Denetim Seferberliği kapsamında Ankara'daki denetimler bugün de devam etti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin 25 Ekim'de duyurduğu, 4 gün sürecek olan seferberliğin son gününde de denetimler sürüyor.

Ankara'da bulunan bir AVM, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Gıda Denetim Ekibi tarafından denetlendi. Bazılarına uyarılarda bulunuldu, bazılarına ceza yazıldı. İşletmelerden numune ürünler alınarak tek tek torbalara kondu, incelemeye götürüldü.

"Denetlemeler önemli"

Denetimlere katılan Işıkgece, denetimlerin önemli olduğuna vurgu yaptı. Denetim seferberliğinin önemine değinirken denetlemelerin 365 gün devam edeceğini belirtti.

7 bin 300 personelle 81 ilde süren seferberlik kapsamında Gıdada Huzur Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.