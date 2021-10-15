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Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başlıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün itibarıyla, dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün itibarıyla, dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde 'Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı' konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regına de Domınıcıs ve davetliler katıldı.

Bakan Yanık, '17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' nedeniyle böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Yoksullukla mücadele temelinde refahı topluma yaymayı amaçlıyoruz. Bu noktada geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yürüttüğümüz çalışmalar önemli. Beşeri sermayemizin etkin ve yetkin değerlendirilmesi açısından bunları yapıyoruz" diye konuştu.

'137 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUMUZ, SED HİZMETİNDEN YARARLANIYOR'

Ardından çocuklara yönelik geliştirilen sosyal yardımlara değinen Bakan Yanık, "Çocuklarımızın gelişim sürecinde en temel haklarından olan sağlık hizmetlerinden özellikle yeterince yararlanabilmelerini sağlayabilmek için düzenli beslenme, yeterli eğitim görme, uygun barınma olanaklarının sağlanması gibi başlıkları, çocuk refahının zorunlu bileşenleri olarak görüyoruz. Sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi için ihtiyaç sahibi hamile kadınlara, sağlık kontrollerini düzenli yaptırmaları ve doğumlarını hastanede yapmaları koşuluyla, Şartlı Gebelik Yardımı yapıyoruz. Dünyaya gelen bebeklerin ihtiyaçları için ihtiyaç sahibi olsun ya da olmasın bütün ailelere tek seferlik doğum yardımında bulunuyoruz. Çoklu doğum hallerinde ise, bebekler 2 yaşına gelene kadar ihtiyaç sahibi ailelerimize çocuk başına aylık 150 TL miktarında düzenli yardım yapıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına, gebelik döneminden itibaren başlayarak, tedavi ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan çocuklarımıza, sağlık kontrollerinin düzenli şekilde yaptırılmasını zorunlu kılarak Şartlı Sağlık Yardımı sunuyoruz. 2020 yılı sonu itibarıyla 1,2 milyon çocuğumuz bu yardımdan faydalanıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programımızla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek oluyoruz. Bugün 137 binden fazla çocuğumuz, ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanmaya devam ediyor" dedi.

'E-DEVLET'TEN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPILABİLECEK'

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde vatandaşına mesafeli davranan devlet anlayışından, insanına dokunan, zor günlerinde yanında olan, vatandaşına hizmet eden, bir devlet anlayışına evrildiğini vurgulayarak, "Hükümetimiz olarak 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada sizlere yeni bir güzel haber vermek istiyorum. Bugün itibarıyla, dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başlıyoruz
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