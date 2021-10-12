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Son dakika haberleri... Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 170 milyon TL yardım yapacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 170 milyon TL yardım yapacağız

Son dakika haberlerine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ekim ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL yardım yapacağız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ekim ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL yardım yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların korunmasına yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve bu amaçla sosyal hizmet modellerinin bulunduğunu belirterek, "SED hizmetimiz de çocuklarımızın korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalarımızdan biri. Çocuklarımızın ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinden uzak kalmaları yerine aile bütünlüğünü koruyacak, onların eğitimlerini aksatmayacak destekler sağlıyoruz. Çocuklarımızın toplumsal hayata en sağlıklı şekilde katılması her zaman önceliklerimiz arasında geliyor. Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin TL ödeme yapacağız" dedi. Bakan Yanık, SED kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere her çocukları için ortalama 1259 lira destek verildiğini ve SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını kaydetti.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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