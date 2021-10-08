Son dakika haberleri... Bakan Varank, 'Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap' programına katıldı (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı (2)

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programında yaptığı konuşma KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programında yaptığı konuşma KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı. Tantavi Kültür Merkezinde yapılan programda gençlerin sorularını cevaplandırdı. (2)

Son dakika haberleri... Bakan Varank, Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap programına katıldı (2)

Son dakika haberleri... Bakan Varank, Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap programına katıldı (2)

Son dakika haberleri... Bakan Varank, Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap programına katıldı (2)

Son dakika haberleri... Bakan Varank,
AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Bakan Varank, 'Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap' programına katıldı (2) - Haberler
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