Son dakika haberleri... Bakan Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı (2)
Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programında yaptığı konuşma KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programında yaptığı konuşma KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı. Tantavi Kültür Merkezinde yapılan programda gençlerin sorularını cevaplandırdı. (2)