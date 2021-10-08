Son dakika haberleri... Bakan Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programında yaptığı konuşma KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Net Konuşalım, Gençlerle Soru Cevap" programına katıldı. Tantavi Kültür Merkezinde yapılan programda gençlerin sorularını cevaplandırdı. (2)