Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Küresel ısınma ve iklim değişikliği kapımızda

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği kapımızda. Kuraklığı hep birlikte yaşadık, kuraklıkla ilgili tedbirler aldık. Bu yıl 40 bin dekarın üzerinde alan sigortalandı. Kuraklığı artık geçici olarak düşünmememiz gerekiyor. Sigortaya biraz daha yönlenmemiz lazım" dedi.

Çorum'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, daha sonra otelde düzenlenen Sektör Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Pandemi artık bize, eskiden yaptığımız gibi işlerimizi devam ettirmememiz gerektiğini ifade ediyor. Dönüm başı, hektar başı verimlilikleri artırmamız gerekiyor. Son 20 yılda ürünlerde dekar başına yüzde 40 seviyesinde bir artış var. Mısırda yüzde 112'lere varan bir artışımız var. Bunların hepsi Ar-Ge ve teknoloji ile oluyor. Pandemiden sonra bütün konuları gözden geçirmemiz gerekiyor. Türkiye yegane ayçiçeği üreticilerinden bir tanesi, yine kanola Türkiye toprakları için çok uygun. Kanola, dünyanın da en önemli yağlı ürünlerinden biri. Buğday ile çok kolay şekilde münavebe yapılabiliyor. Toprağı ıslah ediyor. Kuraklığa dayanıklı ve az su tüketiyor. Ülkemizin yağ ihtiyacını büyük oranda karşılama potansiyeli var. Hektar başına 204 liraya varan desteğimiz var. Yağ oranı yüzde 40-45 seviyelerindedir" dedi.

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