Bakan Karaismailoğlu, Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını yaptı Açıklaması

BAFRA, SAMSUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Türkiye'nin küresel bir lojistik merkez olması, yabancı yatırımcıların ülkemize daha rahat ve güvenilir bir şekilde yatırım yapabilmesi için gerekli alt ve üstyapı yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışında, AK Parti hükümetlerinin karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve haber leşme yatırımlarına büyük önem verdiğini ve alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini aktardı.

"Bütün yatırımlarımızı büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle hayata geçiriyoruz." diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Ülkemiz, dünyanın üretim üslerinde biri olma yolunda hızla ilerlerken, bizler de Türkiye'nin küresel bir lojistik merkez olması, yabancı yatırımcıların ülkemize daha rahat ve güvenilir bir şekilde yatırım yapabilmesi için gerekli alt ve üstyapı yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu yatırım ve kalkınma hamlesini ise ülke sathına yaymaya, bütünsel kalkınma hedefimiz doğrultusunda her ilimizin, artan refahtan pay almasına büyük özen gösteriyoruz. Bu motivasyonla AK Parti hükümetleri döneminde yani 2003-2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haber leşme yatırımları için 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik."

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık yatırımları içinde 689,2 milyar lira ile kara yollarının yüzde 62'lik önemli bir orana sahip olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde ülke genelinde 22 bin 238 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Sadece 6 şehir birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bunu 77 ile çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde karayollarına ilişkin hedeflerimizi de şöyle tespit ettik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 840 kilometreye ulaştıracağız. Bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğumuzu 38 bin 650 kilometreye yükselteceğiz. Tünel uzunluğunu 720 kilometreye çıkaracağız. Bütün bunları yaparken, karayollarımızın fiber optik altyapısını çok daha genişleterek karayollarımızı da akıllı hale getireceğiz."

Tüm illerin kalkınması için yatırımları ülke sathına yaydıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Cumhuriyet döneminde hiçbir hükümetin göstermediği, fakat Anadolu'muzun bu kadim ve güzel şehri Samsun'un fazlasıyla hak ettiği ihtimamı göstererek, şehrimize 19 yılda ulaşım ve iletişim harcamaları için 10 milyar 282 milyon liradan fazla yatırım yaptık. 2003 yılında Samsun'da sadece 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 310 kilometreye çıkardık. İl genelindeki 808 kilometrelik yol ağının yüzde 38'i bölünmüş yol standardındadır. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. 2003-2021 yılları arasında Samsun il genelinde 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 2'si çift tüp tünel olmak üzere, toplam uzunluğu 2 bin 235 metre olan 22 tünel yaptık. Bunun yanında, toplam uzunluğu 14 bin 193 metre olan 113 köprüyü tamamladık." diye konuştu.

Samsun'da 1993-2003 arasında karayolları adına sadece 701 milyon liralık yatırım yapıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 kat artırarak, 9 milyar 147 milyon liraya çıkardık. Samsun'da devam eden 10 karayolu yatırımının toplam proje tutarı 9 milyar 147 milyon lirayı aşıyor. Hizmet siyasetini esas alan anlayışımızdan tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da hiçbir zaman ödün vermedik. Aynı kararlılıkla mevcut çalışmalarımızı sürdürürken, şehrimizin gelişimi için yeni yatırımlarımızı planlamaya da devam ediyoruz. Kızılırmak Havzası'nın bereketli topraklarında yer alan Bafra, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile Samsun'un göz bebeğidir. İlçede her geçen gün artan organize sanayi yatırımları ilçenin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor. Öte yandan gelişen sanayi ile birlikte artan araç ve yaya trafiği, Samsun-Sinop transit trafiğini daraltıyor. Yoğunluk, Bafra içerisindeki trafiği de bunaltıyordu.Bugün açılışını yapacağımız Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı hem Samsun-Sinop transit geçişini rahatlatacak ve hem de Bafra şehir içi trafiğine nefes aldıracak. Kavşağımız 1 kilometre anayol ve 258 metre alt geçitten oluşuyor. 2x2 şeritli bölünmüş yolumuz bitümlü sıcak kaplama standardında."

Bu kavşak sayesinde Samsun-Sinop hattında günlük ortalama 18 bini aşkın aracın oluşturduğu yoğunluğu azalacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Hemzemin kavşakta yaşanan trafik kazaların da önüne geçilecek. Proje ile bir yılda, zamandan 6,5 milyon lira, akaryakıttan 300 bin lira olmak üzere, toplamdaki tasarrufumuz 6,8 milyon lira olacak. Küresel ısınma ve iklim krizinin sonuçları malumunuz. Projemizle 104 ton karbon salımından da kurtulmuş oluyoruz. Ülke genelinde tamamladığımız yol, köprü, tünel, viyadüklerin açılışları bize ayrı bir heyecan vermektedir. Yollarımız, akarsular gibidir. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını canlandırırlar. Bu canlılık vatandaşlarımıza iş olarak, AŞ olarak, güvenli ve aydınlık bir gelecek olarak döner. Biz sizlere, halkımıza yaptığımız hizmeti, Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Milletimize faydalı olmanın ne demek olduğunu, yaşadığınız heyecandan anlıyoruz." dedi.

Açılışta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Mustafa Demir ile Karayolları Genel Müdür Abdülkadir Uraloğlu selamlama konuşması yaptı.