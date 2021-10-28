Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesini ziyaret etti

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.

Karaismailoğlu, 52 günde tamamlanan Yeni Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Türkeli ilçesine gitti.

Karaismailoğlu, çarşıdaki esnafın dükkanlarına girerek, onlarla sohbet etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

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