Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesini ziyaret etti

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.

Karaismailoğlu, 52 günde tamamlanan Yeni Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Türkeli ilçesine gitti.

Karaismailoğlu, çarşıdaki esnafın dükkanlarına girerek, onlarla sohbet etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title