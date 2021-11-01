Son dakika haberleri... Bakan Gül: "Bu milletin iradesine kimse pranga vuramayacak" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Gül: "Bu milletin iradesine kimse pranga vuramayacak"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması AYDIN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı"nda konuştu.

AYDIN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması AYDIN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı"nda konuştu. (1)

Son dakika haberleri... Bakan Gül: Bu milletin iradesine kimse pranga vuramayacak

Son dakika haberleri... Bakan Gül: Bu milletin iradesine kimse pranga vuramayacak

Son dakika haberleri... Bakan Gül: Bu milletin iradesine kimse pranga vuramayacak

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek
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