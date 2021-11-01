Son dakika haberleri... Bakan Gül: "Bu milletin iradesine kimse pranga vuramayacak"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması AYDIN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı"nda konuştu.
AYDIN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması AYDIN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı"nda konuştu. (1)