Bakan Derya Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları ile bir araya geldi - Haberler
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Bakan Derya Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bakan Derya Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde etkinlik düzenlendi. Bakan Yanık, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altında olan farklı yaş gruplarındaki kız çocukların katıldığı etkinlikte çocukların anlattığı masalları dinledi, onlara "Bir İnci Masalı"nı anlatarak, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altında olan fark yaş gruplarındaki kız çocuklarının katıldığı etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi. Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nden çocukların bağlama ve türkülerle sunduğu müzik dinletisinin ardından çocuklar anlatılan masallarla eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların anlattığı masalları dinleyen Bakan Yanık, çok beğendiğini dile getirerek "O kadar güzel anlattılar ki ben bu kadar güzel anlatamam. Harikasınız, tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Bakan Yanık, "Bugün kuruluşlarımızdaki kız çocuklarımızla bir araya geldik. Hayallerini konuştuk onlarla. Masallar dinledik, masallar anlattık. Gelecek heyecanları gözlerindeki pırıltıda saklıydı. Mutlu olduk" diye konuştu. Çocukların ebru ve ıhlamur baskı çalışmalarını izleyen Bakan Yanık, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara Hacivat ve Karagöz gölge oyunu hediye etti. Çocuklar da kağıt rölyef, pul taş ve güpürden hazırladıkları üç boyut tabloyu Bakan Yanık'a hediye etti. - ANKARA

Bakan Derya Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları ile bir araya geldi

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Haber: Bakan Derya Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları ile bir araya geldi - Haberler
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