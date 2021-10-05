Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Polonya'nın başkenti Varşova'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki provakatif adımlar konusunda gelen soruyu, 'Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız' ifadelerini kullanarak yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti;

'Ama aynı zamanda her ülke kendi kıta sahanlığını, münhasır ekonomik bölgesini, denizler için söylüyorum, kara sularını korumak durumundadır. Son zamanlarda maalesef Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor. Haklı olarak da bizim askerimiz, donanmamız önce uyarıyı yapıyor, sonra gerekli tedbirleri alıyor. Rum kesimi ise, ağustos ayında, ekim ayında ve sonrasında yeni bir sondaj faaliyetine başlayabileceğini söyledi. Ağustos ayında açıklamıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da provokatif bir adımdır.?