Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Polonya'nın başkenti Varşova'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Polonya'nın başkenti Varşova'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki provakatif adımlar konusunda gelen soruyu, 'Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız' ifadelerini kullanarak yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti;

'Ama aynı zamanda her ülke kendi kıta sahanlığını, münhasır ekonomik bölgesini, denizler için söylüyorum, kara sularını korumak durumundadır. Son zamanlarda maalesef Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor. Haklı olarak da bizim askerimiz, donanmamız önce uyarıyı yapıyor, sonra gerekli tedbirleri alıyor. Rum kesimi ise, ağustos ayında, ekim ayında ve sonrasında yeni bir sondaj faaliyetine başlayabileceğini söyledi. Ağustos ayında açıklamıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da provokatif bir adımdır.?

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Hazal Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Abdullah Avcı Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var -1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:46:24. #1.17#