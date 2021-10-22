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Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler'deki özel bir hastanenin MR cihazlarının bulunduğu alt katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri hastanenin bulunduğu sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Hastanenin alt katının tahliye edildiği yangın, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasarın oluştuğu yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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