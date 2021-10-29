Son dakika haberleri | AYRILMAK İSTEYEN KADIN ARKADAŞINI TAKSİDE ÖLDÜRDÜ, CESETLE EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, takside Seyhan Gözer'i öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, takside Seyhan Gözer'i öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan Ali Akbaba, polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu bir namus meselesi" diyerek bağırdı.