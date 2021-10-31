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Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 15 gün içinde 4'üncü ferdi yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 15 gün içinde 4'üncü ferdi yaşamını yitirdi.

Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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