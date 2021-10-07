Son dakika haberleri | Aydın'da zincirleme trafik kazasında anne ile oğlu öldü

DENİZLİ (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 otomobil ile su tankerinin karıştığı kazada, sürücülerden biri ile annesi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

Fehmi Can Karabudak (28) idaresindeki 09 ABY 792 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Beyköy mevkisinde tali yoldan çıkan Nadir E'nin kullandığı 09 AH 281 plakalı otomobille çarpışıp, karşı şeride savruldu.

Karşı yöne giden Engin Y. yönetimindeki 31 EG 642 plakalı su tankeri de savrulan otomobille çarpışıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Fehmi Can Karabudak ile annesi Gülser Karabudak (50) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Münire Eraydın (72) hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler Nadir E. ile Engin Y, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada hayatını kaybeden anne ile oğlunun, çalıştıkları fabrikaya gittikleri öğrenildi.