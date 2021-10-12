Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesinde, beton mikserinin, otomobil ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, beton mikserinin, otomobil ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Söke-Ağaçlı kara yolunda ilerleyen Mehmet R. idaresindeki 35 AVG 682 beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan K'nin kullandığı 09 LJ 183 otomobil ve İbrahim T. yönetimindeki 09 M 4177 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan Efrahim Atik (73) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan beton mikseri ve minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Mustafa Keser
Spor Sergio Perez Cristiano Ozan Tufan Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Burak Yılmaz Mehmet Aktaş Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:35:21. #1.13#