Son dakika haberleri... Aydın'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle bir buzağı telef oldu.

Özbaşı Mahallesi'ndeki Eski Özbaşı Yolu mevkisinde bulunan bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bir buzağı telef oldu. Çiftlikte hasar meydana gelirken, saman ve yem çuvalları da yandı.