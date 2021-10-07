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Son dakika haberleri... Aydın'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aydın'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle bir buzağı telef oldu.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle bir buzağı telef oldu.

Özbaşı Mahallesi'ndeki Eski Özbaşı Yolu mevkisinde bulunan bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bir buzağı telef oldu. Çiftlikte hasar meydana gelirken, saman ve yem çuvalları da yandı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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