Son dakika haberleri... Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, 22 kişinin daha ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 1379'a yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Delta varyantıyla mücadelenin sürdüğü eyaletlerden Victoria'da 11, Yeni Güney Galler'de (NSW) 10 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte can kaybı ve yeni vaka bildirilmezken, Victoria'da 1420, NSW'de 594 ve ACT'de 28 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Avustralya'da bugüne dek virüsten ölen 1379 kişinin, 888'i Victoria'da, 449'u NSW'de, 13'ü Tazmanya, 9'u Batı Avustralya, 9'u Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), 7'si Queensland ve 4'ü de Güney Avustralya eyaletinde kaydedildi.

Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana 117 bin 844 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 23 bin 69 aktif vakadan 291'i yoğun bakımda olmak üzere 1525 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 1 kişi daha öldü

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, 1 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 40 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra kurtarılamayan kişinin, 50'li yaşlarda bir erkek olduğunu açıkladı.

Halen 350 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 450 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 28'i yaşamını yitirdi.