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Avukatı tabancayla yaralayan zanlıların yakalanma anları güvenlik kamerasında

AA - Haberler | Güncel

Konya'da tartıştıkları avukat Abdülkadir İnci'yi otomobilde tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmak isteyen İsmail E. ve Kadir Ö'nün yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA (AA) - Konya'da tartıştıkları avukat Abdülkadir İnci'yi otomobilde tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmak isteyen İsmail E. ve Kadir Ö'nün yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, avukat İnci'nin otomobiliyle Konya Adliye Sarayı'na girmek üzereyken araçtan inen iki kişinin olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışması, durumu fark eden polis ekiplerinin ise şüphelileri durdurarak yakalaması yer alıyor.

Olay

İddiaya göre avukat Abdülkadir İnci (42), Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında dün görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşamış, ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıktığı sırada aracına binen İsmail E. ile Kadir Ö'nün silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralanmıştı.

Şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, İnci ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Avukatı tabancayla yaralayan zanlıların yakalanma anları güvenlik kamerasında

Avukatı tabancayla yaralayan zanlıların yakalanma anları güvenlik kamerasında

Avukatı tabancayla yaralayan zanlıların yakalanma anları güvenlik kamerasında

Avukatı tabancayla yaralayan zanlıların yakalanma anları güvenlik kamerasında
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