Avcılar'da polisin vurulması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da bir polis memurunun yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kaçmış ve olayda silahlarla ateş açılması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma yapan ekipler F.K. ve B.F.'yi gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri yapılan F.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL